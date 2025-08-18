Ричмонд
Пермяков приглашают на спортивные экомероприятия в городских лесах

На этой неделе МКУ «ПермГорЛес» и МКУ «Городское зеленое строительство» проводят серию бесплатных мероприятий на природных территориях: от научных замеров и активного отдыха до спортивных практик.

Завтра, 19 августа, в 19:00 в Черняевском лесу начнется бесплатное занятие по йоге. Горожан ждут хатха-йога и дыхательные практики. Необходима регистрация.

В субботу, 23 августа, в Андроновском лесу (скальное обнажение «Лысая гора», правый берег Мулянки) в 10:00 состоится туристический эко-слет «Туризм по законам природы». В программе — мастер-классы от опытных туристов, конкурсы, спортивные состязания и командные игры на свежем воздухе с соблюдением принципов экотуризма. Зарегистрироваться можно здесь.

В этот же день в Черняевском лесу в 10:00 начнется велопрогулка. Занятие проведет тренер и президент федерации велоспорта Пермского края Дмитрий Чертков. Пермяки услышат рекомендации по использованию велосипеда на пересеченной местности и смогут применить их на практике. Требуется регистрация.

Также 23 августа в 10:00 в Черняевском лесу состоится занятие по скандинавской ходьбе. Участники пройдут по «Тропе здоровья» вместе с инструктором Татьяной Шалиновой и получат заряд бодрости на целый день. Узнать подробности и зарегистрироваться можно здесь.

В воскресенье, 24 августа, в Серебрянском парке с 10:30 до 16:00 пройдет эковелоквест. Он проводится совместно с федерацией велоспорта Пермского края. Стационарная площадка экоквеста расположится у нового визит-центра рядом с жилым домом на Серебрянском проезде, 19. Требуется предварительная регистрация.

В этот же день в 10:00 пройдет беговая экскурсия в Черняевском лесу. Пробежку можно будет совместить с познавательной экскурсией по лесным тропам. Зарегистрироваться можно здесь.

Подробную информацию о мероприятиях и ссылки для регистрации по мере их появления будут размещать в группах МКУ «ПермГорЛес» и МКУ «Городское зеленое строительство» в соцсети «ВКонтакте».