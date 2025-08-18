Пермяков приглашают на спортивные экомероприятия в городских лесах

В этот же день в Черняевском лесу в 10:00 начнется велопрогулка. Занятие проведет тренер и президент федерации велоспорта Пермского края Дмитрий Чертков. Пермяки услышат рекомендации по использованию велосипеда на пересеченной местности и смогут применить их на практике. Требуется регистрация.