Парад планет можно будет увидеть в ночь на вторник

«Сразу четыре ярких небесных тела, Меркурий, Венера, Юпитер и Луна выстроятся сегодня ночью в одну линию на небе северного полушария. Наблюдать явление можно будет на всей территории страны на востоке примерно за час до восхода Солнца по местному времени», — говорится в сообщении.