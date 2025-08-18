МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Парад планет можно будет увидеть в ночь на вторник — сразу четыре небесных тела, Меркурий, Венера, Юпитер и Луна выстроятся в одну линию на небе северного полушария, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Сразу четыре ярких небесных тела, Меркурий, Венера, Юпитер и Луна выстроятся сегодня ночью в одну линию на небе северного полушария. Наблюдать явление можно будет на всей территории страны на востоке примерно за час до восхода Солнца по местному времени», — говорится в сообщении.
Ученые добавили, что полный парад планет возможно увидеть после того, как взойдет Меркурий, который появится только за полтора часа до восхода Солнца. В Москве оптимальным временем будет 4 утра.