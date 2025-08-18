Таможня нашла «лишние» три тонны кокосов и 300 кг лаймов на границе с Литвой. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
«Литовский перевозчик, следуя из Нидерландов, не задекларировал 3,3 тонны кокосов и лаймов», — сказано в сообщении.
В ГТК отметили, что фрукты ввозились в грузовике DAF на территорию ЕАЭС через литовско-белорусский участок границы. Водитель большегруза предоставил гродненским таможенникам пункта пропуска «Бенякони» документы на перемещаемые 18 тонн различных фруктов.
В момент проведения проверки было установлено расхождение в заявленном и фактическом весе товара. Так, «лишними» были три тонны кокосов и 300 килограммов лаймов. Стоимость незаконно перемещаемого товара составила 30 000 рублей, а подлежащие уплате платежи, на которых и пытался сэкономить перевозчик оказались 8000 рублей.
Таможня раскрыла детали ввоза незаконной крупной партии фруктов в Беларусь. Фото: customs.gov.by.
Гродненская региональная таможня начала административный процесс по части 1 статьи 15.5 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф будет до 10 000 рублей.
Кроме того, гомельскими таможенники в момент специальных мероприятий, которые проводились на белорусско-российском участке границы, был остановлен грузовик с незаконно ввозимыми в Беларусь 20 тоннами арбузов стоимостью 25 000 рублей.
Гомельская таможня начала административный процесс по статье 13.12 КоАП — нарушение порядка транспортировки товаров. В данном случае штраф составит до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
