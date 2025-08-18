Таможня нашла «лишние» три тонны кокосов и 300 кг лаймов на границе с Литвой

В момент проведения проверки было установлено расхождение в заявленном и фактическом весе товара. Так, «лишними» были три тонны кокосов и 300 килограммов лаймов. Стоимость незаконно перемещаемого товара составила 30 000 рублей, а подлежащие уплате платежи, на которых и пытался сэкономить перевозчик оказались 8000 рублей.