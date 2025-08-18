В Новосибирске обсуждают новые ограничения для электросамокатов из-за роста ДТП

С начала года в Новосибирской области зарегистрировано 96 ДТП с электросамокатами и моноколёсами — пострадали 98 человек, среди них 33 ребёнка. По данным ГИБДД, к ответственности привлекли более 600 нарушителей, пишет АиФ-Новосибирск.