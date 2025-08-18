Ричмонд
В Новосибирске обсуждают новые ограничения для электросамокатов из-за роста ДТП

В мэрии Новосибирска вновь подняли вопрос безопасности самокатчиков — число аварий с их участием в 2025 году выросло более чем в два раза.

С начала года в Новосибирской области зарегистрировано 96 ДТП с электросамокатами и моноколёсами — пострадали 98 человек, среди них 33 ребёнка. По данным ГИБДД, к ответственности привлекли более 600 нарушителей, пишет АиФ-Новосибирск.

Несмотря на введённые весной правила, скоростные лимиты и обязательная парковка на спецзонах, ситуация не улучшилась. Теперь власти рассматривают новые ограничения.

Как сообщил глава департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов, обсуждается полный запрет СИМ на туристических маршрутах и ряде городских дорог. Также планируется усовершенствовать системы фиксации нарушений.

Мэр Максим Кудрявцев подчеркнул, что речь не идёт о запрете самокатов, а о строгом регулировании их использования ради безопасности горожан.