На Уфу обрушится непогода

Так, в Уфе с вечера 18 августа до вечера 19 августа будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днем пройдет кратковременный дождь, кое-где с грозой. Ветер подует с юга и юго-запада со скоростью 5−10 м/с, а днем местами усилится до 17 м/с. Ночью столбики термометров покажут +14…+16°, днём потеплеет до +24…+26°.