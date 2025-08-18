На Уфу обрушится непогода

Жителей Уфы предупредили о надвигающейся непогоде. По информации УГЗ города, в ближайшие сутки в столице прогремят грозы и пройдут дожди.
Так, в Уфе с вечера 18 августа до вечера 19 августа будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днем пройдет кратковременный дождь, кое-где с грозой. Ветер подует с юга и юго-запада со скоростью 5−10 м/с, а днем местами усилится до 17 м/с. Ночью столбики термометров покажут +14…+16°, днём потеплеет до +24…+26°.
Спасатели предупреждают уфимцев: при порывах ветра лучше держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередач, неустойчивых конструкций и ограждений. Также не стоит оставлять машины в таких местах.
