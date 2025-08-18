В Новосибирской области 19 молодых полицейских получили свидетельства о завершении обучения

Теперь выпускники будут распределены по подразделениям областного главка МВД и приступят к выполнению служебных обязанностей по обеспечению безопасности и правопорядка. Руководство ведомства выразило уверенность, что полученные знания помогут им эффективно справляться с задачами и достойно продолжать традиции российской полиции.