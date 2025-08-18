В Новосибирской области 19 молодых полицейских получили свидетельства о завершении обучения

В Центре профподготовки регионального управления МВД состоялась торжественная церемония вручения документов выпускникам, завершившим курс обучения для службы в полиции.
В Новосибирской области прошла церемония вручения свидетельств о профессиональной подготовке сотрудникам, которые только начинают карьеру в органах внутренних дел, пишут в канале ведомства.
С напутственными словами к выпускникам обратился заместитель начальника ГУ МВД России по региону, генерал-майор полиции Владимир Борисенков. Он поздравил 19 молодых сотрудников с успешным окончанием курса и отметил значимость выбранного ими пути — служения обществу и государству.
В рамках обучения слушатели осваивали основы законодательства, изучали специальные дисциплины, а также отрабатывали практические навыки — от задержания правонарушителей до взаимодействия со свидетелями и пострадавшими.
Наиболее отличившиеся в учебе сотрудники были отмечены грамотами и благодарственными письмами.
Теперь выпускники будут распределены по подразделениям областного главка МВД и приступят к выполнению служебных обязанностей по обеспечению безопасности и правопорядка. Руководство ведомства выразило уверенность, что полученные знания помогут им эффективно справляться с задачами и достойно продолжать традиции российской полиции.