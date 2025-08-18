Средство против гельминтов разработали на основе хищного гриба

Как отмечают авторы разработки, описторхоз — широко распространенное природно-очаговое заболевание, которое вызывается плоскими червями — трематодами. Основными патогенетическими механизмами являются токсическо-аллергическое воздействие гельминтов и их яиц на организм человека, а также поражение печени, желчевыводящих протоков, желчного пузыря и поджелудочной железы. Традиционным средством для лечения описторхоза является препарат с действующим веществом празиквантел. Он может вызывать побочные эффекты, такие как тошнота, рвота, боль в животе, диарея. Кроме этого, человек страдает от головной боли, состояния гипертермии, повышенной потливости.