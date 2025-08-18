Ричмонд
Часть Челябинска 19 августа будет на пониженном давлении воды

Часть Челябинска 19 августа будет на пониженном давлении воды, горожан просят сделать запас, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Во вторник с 9:00 до 19:00 в связи с плановыми работами на водоводе будет на 20% ограничено водоснабжение в поселке Шершни и микрорайонах № 33, 33А, 34, 34А, ограниченных улицами Академика Сахарова, Университетская набережная, Академика Макеева и 250-летия Челябинска.

Также мера затронет микрорайоны № 24, 25, 26, 28, ограниченные улицами Братьев Кашириных, Ворошилова, 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева; микрорайона Академ Riverside (в границах улиц Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Университетская набережная — Чичерина), административных зданий (автоцентры) в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетская набережная и Салавата Юлаева.

Завтра, 19 августа, в связи с заменой пожарного гидранта с 09:00 до 19:00 будет приостановлено водоснабжение по следующим адресам: улица 32-й годовщины Октября, 11-А, 18-А, 27, 27-А, 31; улицы Мартеновская, Красноуфимская, Павлоградская, Жигулевская, Кадиевская, Орловская, Пекинская, Урожайная, Сеченова, Актюбинская (Першино), Ряжская, 32-ой годовщины Октября; переулки Штанговый 1-й, 2-й, 3-й.

«Просим сделать предварительный запас воды», — говорится в объявлении МУП «ПОВВ».