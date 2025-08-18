Часть Челябинска 19 августа будет на пониженном давлении воды

Во вторник с 9:00 до 19:00 в связи с плановыми работами на водоводе будет на 20% ограничено водоснабжение в поселке Шершни и микрорайонах № 33, 33А, 34, 34А, ограниченных улицами Академика Сахарова, Университетская набережная, Академика Макеева и 250-летия Челябинска.