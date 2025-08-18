Дом архитектора Бенуа на Васильевском острове включили в список памятников

План по строительству, разработанный Леонтием Бенуа, был направлен в Городскую Управу в 1913 году. Постройки, которые были возведены, снесли. Архитектор задумал возвести здание с замкнутым контуром с внутренним двором и аркой проезда. Фасады дома оформлены в характере неоклассицизма. Цокольная часть объекта облицована красным гранитом. Здание простояло до наших дней без значительных изменений, по-прежнему является многоквартирным жилым домом.