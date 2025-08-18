Строительная компания из Ростова начала судиться с минстроем региона

В материалах указано, что от ООО «Люмар-Проект» в августе 2025 года поступил иск к областному минстрою и госучреждению «Ростовоблстройзаказчик». Основным предметом спора стало решение от 7 августа 2025 года о расторжении контракта 2024 года. Параллельно истец просил приостановить действие этого решения, но суд отказал.