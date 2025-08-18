Строительная компания из Ростова начала судиться с минстроем региона

Строительная компания из Ростова-на-Дону начала судиться с минстроем региона, пытаясь оспорить односторонний отказ от госконтракта по реконструкции школы. К этому моменту истцу уже отказали в принятии обеспечительных мер. Информация опубликована в электронной картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.
В материалах указано, что от ООО «Люмар-Проект» в августе 2025 года поступил иск к областному минстрою и госучреждению «Ростовоблстройзаказчик». Основным предметом спора стало решение от 7 августа 2025 года о расторжении контракта 2024 года. Параллельно истец просил приостановить действие этого решения, но суд отказал.
Истцу пояснили, что расторжение контракта уже вступило в силу, поэтому приостановить его действие невозможно. Также компания не предоставила достаточных оснований для принятия обеспечительных мер. В материалах дела указано, что угроза включения в реестр недобросовестных поставщиков не является законным основанием для таких мер.
Заявителю теперь придется возместить 30 тысяч рублей государственной пошлины. Решение суда первой инстанции относительно обеспечительных мер можно обжаловать. Основное заседание по иску о признании расторжения контракта недействительным назначено на 9 сентября 2025 года.
