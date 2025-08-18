Ричмонд
Казанская фигуристка Дина Хуснутдинова перешла в команду Этери Тутберидзе

16-летняя восходящая звезда фигурного катания из Казани Дина Хуснутдинова начала тренироваться под руководством знаменитого тренера Этери Тутберидзе.

Ранее спортсменка занималась у казанского специалиста Надежды Заякиной, где показала впечатляющие результаты — завоевала бронзу на этапе юниорского Гран-при России и вошла в число лучших на первенстве страны.

Особое внимание специалистов Хуснутдинова привлекла благодаря владению сложнейшим тройным акселем и оригинальным программам, среди которых особенно выделялась постановка на музыку «Шурале». Переход в группу, воспитавшую таких чемпионок как Загитова и Щербакова, открывает новые перспективы для талантливой фигуристки.

Тренировки у Тутберидзе начались после успешного просмотра, где Дина продемонстрировала свои возможности, включая чистые прыжки тройного акселя в новой произвольной программе. Этот шаг может стать поворотным в карьере юной спортсменки из Татарстана.

Ранее в Казани бегунья Ермакова потеряла сознание после финиша.