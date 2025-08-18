Афиша Дня Республики Татарстан в Казани: Татьяна Буланова, «Хор Турецкого» и салют

В это же время для семей с детьми начнется двухдневный книжный фестиваль «ТауФест» в детском парке «Елмай». Гостей ждут встречи с художником-иллюстратором Игорем Олейниковым, вручение сертификатов финалистам Международной независимой литературной премии «Глаголица», мастер-класс «Читая сказку», на котором оживляются литературные персонажи, а также концерт камерного оркестра La Primavera. Регистрация на мастер-классы уже открыта на официальном сайте проекта taufest.ru.