Более 1,3 тысячи дончан заплатят за электроэнергию по повышенному тарифу

Напомним, что эта мера закреплена в законодательстве и применяется к тем, кто не допустил специалистов энергосбыта для проведения бесплатных работ, необходимых для корректной работы счетчиков. Отсутствие доступа препятствует своевременному обнаружению и устранению неполадок в функционировании счетчика электроэнергии. Когда специалисты не получают доступ к прибору учета два раза подряд, расчет платы за электричество производится с применением увеличенного коэффициента — 1,5.