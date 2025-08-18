Более 1,3 тысячи дончан заплатят за электроэнергию по повышенному тарифу

В августе счета с повышенной оплатой за электроэнергию получили 1352 дончанина. Это связано с тем, что с жителей многоквартирных домов региона, отказавшихся от бесплатной поверки или замены приборов учета, плата за электроэнергию увеличилась в 1,5 раза. Об этом сообщает гарантирующий поставщик.
Напомним, что эта мера закреплена в законодательстве и применяется к тем, кто не допустил специалистов энергосбыта для проведения бесплатных работ, необходимых для корректной работы счетчиков. Отсутствие доступа препятствует своевременному обнаружению и устранению неполадок в функционировании счетчика электроэнергии. Когда специалисты не получают доступ к прибору учета два раза подряд, расчет платы за электричество производится с применением увеличенного коэффициента — 1,5.
НАША СПРАВКА.
Жителям Ростовской области услуги по проверке и замене счетчиков предоставляют сотрудники компаний-подрядчиков: ООО «Фреш Энерго» и ООО «ЛЭП СтройЭнерго», с привлечением персонала ИП Борникова. Представители указанных фирм обязаны иметь при себе служебное удостоверение с фото, личной подписью и штампом организации, а также официальную доверенность от ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».