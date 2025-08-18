В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга прошла акция «Лучший друг»

Акция «Лучший друг», посвященная помощи бездомным кошкам и собакам, состоялась в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Мероприятие было организовано Добро. Центром «Рекорд» в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
С 1 по 12 августа каждый желающий мог принести в Добро. Центр корм, лекарства и игрушки для бездомных животных. Собранные вещи будут отправлены в приют для животных и благотворительный фонд «Брошенный ангел».
«Благотворительный фонд был официально зарегистрирован в августе 2015 года. Однако история “Брошенного ангела” началась гораздо раньше. Не бойтесь брать животное, которое когда-то было уличным! Этим вы не только сделаете доброе дело, но и обретете верного и ласкового члена семьи, который будет безмерно благодарен за то, что вы подарили ему новую жизнь», — отметили в администрации Адмиралтейского района.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.