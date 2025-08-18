В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга прошла акция «Лучший друг»

«Благотворительный фонд был официально зарегистрирован в августе 2015 года. Однако история “Брошенного ангела” началась гораздо раньше. Не бойтесь брать животное, которое когда-то было уличным! Этим вы не только сделаете доброе дело, но и обретете верного и ласкового члена семьи, который будет безмерно благодарен за то, что вы подарили ему новую жизнь», — отметили в администрации Адмиралтейского района.