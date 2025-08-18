Водитель из Омской области получил 8 лет колонии за сбитого насмерть ребенка

Марьяновский районный суд Омской области назначил 8 лет колонии 27-летнему местному жителю за совершенное им смертельное ДТП. Мужчина, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину с малолетней девочкой. Ребенок погиб, а водитель скрылся с места происшествия. Информацию опубликовал сегодня, 18 августа, телеграм-канал «Прокуратура Омской области».
Судом было установлено, что 24 декабря 2024 года, 27-летний житель Марьяновского района, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21120. Во время движения он допустил наезд на женщину с малолетней девочкой, сидевшей на санках, двигавшихся по краю проезжей части. После ДТП водитель с места происшествия скрылся. В результате аварии ребенок от полученных травм скончался, женщина в тяжелом состоянии была доставлена в медицинское учреждение.
Марьяновским районным судом мужчина признан виновным по п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд обязал водителя выплатить родителям погибшего ребенка 3 миллиона рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.