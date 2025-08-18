Водитель из Омской области получил 8 лет колонии за сбитого насмерть ребенка

Судом было установлено, что 24 декабря 2024 года, 27-летний житель Марьяновского района, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21120. Во время движения он допустил наезд на женщину с малолетней девочкой, сидевшей на санках, двигавшихся по краю проезжей части. После ДТП водитель с места происшествия скрылся. В результате аварии ребенок от полученных травм скончался, женщина в тяжелом состоянии была доставлена в медицинское учреждение.