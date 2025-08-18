Жилые кварталы построят в центре Минска рядом с проспектом Независимости

За «Беларусьфильмом» в переулке Макаенка в 2024 году начался снос здания и сооружений, а также вынос инженерных сетей. На указанном месте будут построены два 16-этажных дома. Первый будет двухсекционный и на 191 квартиру, а второй окажется односекционным и на 95 квартир. Рядом с домами запланировано строительство двух многоуровневых автостоянок отрытого типа на 157 и 107 машино-мест. Кроме того, будет построена школа на 700 мест. Строительство на указанном участке, как предполагается, завершится до 2028 года.