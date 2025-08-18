Жилые кварталы построят в центре Минска рядом с проспектом Независимости. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
В Первомайском районе проходит обсуждение градостроительного проекта детального планирования территории в районе проспекта Независимости, улицы Филимонова, Слепянской водной системы, улицы Макаенка, Детской железной дороги и границы парка имени Челюскинцев.
В указанном квартале не так давно завершилось масштабное строительство ЖК Vogue и «Парк Челюскинцев». Сейчас внимание архитектором приковано к существующей производственной территории, которая, как следует из проекта, занята «застройкой с низкими показателями использования, несовместимыми с градостроительной значимостью района».
В частности, речь идет про более чем 10 гектаров земли на улицах Парниковой и Филимонова. Данная территория сейчас занята парниково-тепличным комбинатом. Кроме того, в границы проектирования попали бывшие производственные территории «Беларусьфильма» и Министерства культуры, которые находятся неподалеку от переулка Макаенка. Именно указанные зоны окажутся будущими площадками для строительства новой многоквартирной застройки.
За «Беларусьфильмом» в переулке Макаенка в 2024 году начался снос здания и сооружений, а также вынос инженерных сетей. На указанном месте будут построены два 16-этажных дома. Первый будет двухсекционный и на 191 квартиру, а второй окажется односекционным и на 95 квартир. Рядом с домами запланировано строительство двух многоуровневых автостоянок отрытого типа на 157 и 107 машино-мест. Кроме того, будет построена школа на 700 мест. Строительство на указанном участке, как предполагается, завершится до 2028 года.
Кроме того, на месте Минского парниково-тепличного комбината также будет построен новый жилой квартал с детским садом на 230 мест и еще одной школой на 750 мест. Медобслуживание населения планируется осуществлять в медсанчасти завода имени С. И. Вавилова. Судя по проекту, ее здание собираются реконструировать.
Кстати, власти Минска планируют снести 240 га усадебной застройки.
