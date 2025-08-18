В городе Донецке Ростовской области отремонтируют больницу

Ремонтные работы по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» идут в главном корпусе центральной городской больницы Донецка Ростовской области, сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Капитальный ремонт проводится в два этапа. Подрядчик уже заменил кровлю, дренажную канализацию здания, окна и приступил к обновлению систем водоснабжения и отопления. Также ведутся работы по облицовке фасада здания плиткой. Завершение реконструкции запланировано на 2027 год.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.