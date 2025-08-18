На мосту имени 60 лет ВЛКСМ в Омске стартовала замена деформационных швов

Специалисты приступили к замене деформационных швов на мосту им. 60 лет ВЛКСМ в Омске. Ремонтные работы проводятся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области.
В ходе обновления на переправе заменят все четыре деформационных шва. Новые металлические конструкции, которые используют в работе строители, произведены по заказу в Санкт-Петербурге. Перезапустить движение на мосту планируется в осенний период.
«Они полностью соответствуют требованиям безопасности и надежности, а также выполнены с учетом толщины применяемых в нашей стране дорожных одежд. Дефшвы с резиновыми компенсаторами соединяют между собой части пролетных строений, обеспечивая структурную целостность моста», — отметил глава Омска Сергей Шелест.
Монтаж конструкций будет проходить в два этапа: сначала на одной стороне объекта, а после перезапуска движения — на другой. Новый шов объединяют с арматурным каркасом пролетного строения, а затем омоноличивают — укладывают бетонную смесь.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.