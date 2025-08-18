Ричмонд
В Санкт-Петербурге открылись пункты проката предметов для новорожденных

Родители могут бесплатно арендовать коляски, пеленальные столики, кроватки, ванночки и весы для грудничков.

Источник: Национальные проекты России

Пункты проката предметов для новорожденных начали работать во всех районах Санкт-Петербурга в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Адмиралтейского района.

Воспользоваться пунктами могут многодетные, неполные и студенческие семьи в том случае, если ребенку пока не исполнилось полтора года. Родители малышей могут бесплатно взять в прокат товары первой необходимости: коляски, пеленальные столики, кроватки, ванночки, весы для грудничков и другие предметы.

Пункты проката работают на базе районных центров социальной помощи семье и детям, центров реабилитации, а также при Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Кризисный центр помощи женщинам». Узнать о наличии конкретных предметов и сделать выбор в пользу той или иной модели можно по телефону или при посещении соответствующего социального учреждения.

Нацпроект «Семья».

объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.