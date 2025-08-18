Кубань вошла в список регионов — участников программы «Открой твою Россию»

Экспертный совет определил 25 регионов — участников программы развития въездного туризма «Открой твою Россию», которую организовали по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В число участников вошел Краснодарский край, сообщили в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.
«Краснодарский край обладает большим потенциалом для развития не только внутреннего, но и въездного туризма. Приоритетные направления для сотрудничества — Арабские государства Персидского залива, Китай, Индия, Беларусь, страны Азии. Для популяризации курортов Краснодарского края на зарубежных рынках представители туротрасли региона активно принимают участие в зарубежных проектах в составе бизнес-миссий и деловых выездных мероприятий», — отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.
В состав экспертного совета вошли руководители федеральных органов власти, институтов развития, крупнейших инфраструктурных компаний, ведущих туроператоров, гостиничных сетей, образовательных организаций и цифровых сервисов. Регионы отбирались на основе предоставленных диагностических карт, отражающих текущий уровень их готовности к приему иностранных туристов.
Следующий этап проекта — образовательная программа. Она объединит лучшие практики и экспертизу фонда «Центр стратегических разработок», а также практические инструменты от Cosmos Hotel Group. Затем экспертный совет определит 10 регионов-финалистов, которые получат возможность участвовать в международных туристических выставках под брендом Discover Russia, продвижение на целевых зарубежных рынках и иные меры поддержки.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство».
помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.