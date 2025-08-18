За неделю новосибирские спасатели сохранили 10 жизней

За минувшую неделю спасатели МАСС приняли 89 обращений и совершили 59 выездов. В результате оперативных действий удалось спасти 10 человек, среди которых трое детей. Кроме того, помощь была оказана ещё 48 жителям Новосибирска, сообщают в канале Мэрии города.