За неделю новосибирские спасатели сохранили 10 жизней

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы подвели итоги работы за прошлую неделю: благодаря их действиям удалось спасти взрослых и детей, оказавшихся в опасных ситуациях.
За минувшую неделю спасатели МАСС приняли 89 обращений и совершили 59 выездов. В результате оперативных действий удалось спасти 10 человек, среди которых трое детей. Кроме того, помощь была оказана ещё 48 жителям Новосибирска, сообщают в канале Мэрии города.
Несмотря на прохладную погоду, сотрудники продолжают патрулировать акватории и следить за безопасностью на воде. Одновременно ведётся профилактическая работа с населением — спасатели проводят беседы и распространяют памятки о правилах поведения у водоёмов.