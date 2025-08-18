День города в Минске: где пройдут главные мероприятия — инфографика

День города 13 сентября начнется с возложения цветов у обелиска «Минск — город-герой». Главная праздничная площадка, как обычно, будет у Дворца спорта.
В центре города на набережной Свислочи пройдет фестиваль исторической реконструкции «Мiнск старажытны». Средневековый быт для гостей праздника воспроизведут фанаты из исторических клубов.
Городские власти пока держат интригу, где пройдет молодежный фестиваль, в котором будут выступать артисты и кавер-группы. Имя хедлайнера пока тоже «покрыто тайной». Зато точно известно, что финальную точку в главном городском празднике поставит фейерверк у Дворца спорта в 23:00.