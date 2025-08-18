День города в Минске: где пройдут главные мероприятия — инфографика

Городские власти пока держат интригу, где пройдет молодежный фестиваль, в котором будут выступать артисты и кавер-группы. Имя хедлайнера пока тоже «покрыто тайной». Зато точно известно, что финальную точку в главном городском празднике поставит фейерверк у Дворца спорта в 23:00.