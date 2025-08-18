Ричмонд
Компании Свердловской области посетят выставку «ИННОПРОМ. Беларусь»

Предприятия работают в таких отраслях, как машиностроение, роботизация, экономика данных и цифровая трансформация, искусственный интеллект, а также новые энергетические технологии.

Конкурсный отбор на участие компаний в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» завершился в Свердловской области. Участие организаций региона в мероприятии организовано в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в областном департаменте информационной политики.

Выставка пройдет с 29 сентября по 1 октября в Минске. Деловая программа участников выставки будет включать профильные встречи с представителями соответствующих отраслей Республики Беларусь и органов государственной власти.

По итогам отбора Свердловскую область на коллективном стенде представят научно-производственный комплекс «ВИП», группа компаний «Прософт-Системы», предприятия «Киберсталь», «Уралэнергопром», «РТК», «Уралхимсервис», а также Уральский завод резиновых технических изделий. Они работают в таких отраслях, как машиностроение, роботизация, экономика данных и цифровая трансформация, искусственный интеллект, а также новые энергетические технологии.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.