Школьники Магадана научились создавать игры в среде Scratch

«Кроме того, проектная деятельность в Scratch способствовала развитию командной работы и коммуникации, ведь многие проекты создавались в паре или в группе. Финальная презентация работ стала важным этапом — каждый участник смог рассказать о своей игре или анимации, поделиться идеей и получить обратную связь от преподавателей и сверстников», — отметили в управлении проектной деятельности правительства Магаданской области.