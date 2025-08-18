Школьники Магадана научились создавать игры в среде Scratch

Летний этап образовательной программы, организованный в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», завершился в детском технопарке «Кванториум Магадан». Его участники научились создавать игры в среде визуального программирования Scratch, сообщили в управлении проектной деятельности правительства Магаданской области.
В ходе летней программы школьники под руководством педагога дополнительного образования Дарьи Бабошиной познакомились с базовыми принципами блочного программирования, изучили алгоритмику, работу циклов и условий, а также взаимодействие между объектами-спрайтами. Этот опыт помог им понять, как устроены программы.
«Кроме того, проектная деятельность в Scratch способствовала развитию командной работы и коммуникации, ведь многие проекты создавались в паре или в группе. Финальная презентация работ стала важным этапом — каждый участник смог рассказать о своей игре или анимации, поделиться идеей и получить обратную связь от преподавателей и сверстников», — отметили в управлении проектной деятельности правительства Магаданской области.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.