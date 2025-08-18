«Пустой незарегистрированный баллон хранили в хозпостройке». В Гомельском районе пенсионерка погибла из-за обломков взорвавшегося газового баллона

Под Гомелем пенсионерка погибла из-за обломков взорвавшегося газового баллона. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно предварительной информации, ночью 17 августа 2025 года в дачном кооперативе «Скиток-1» в Гомельской области на одном из участком загорелась деревянная постройка. Пенсионерка, которая находилась в доме, заметив пожар, вышла на улицу.
«Спустя короткое время в строении произошел взрыв газового баллона. Обломки металла нанесли женщине смертельные травмы», — привели подробности в СК.
Под Гомелем пенсионерка погибла из-за обломков взорвавшегося газового баллона. Фото: телеграм-канал СК Беларуси.
В ведомстве обратили внимание, что пустой незарегистрированный баллон пенсионеры хранили в хозяйственной постройке.
