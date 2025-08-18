Ричмонд
«Пустой незарегистрированный баллон хранили в хозпостройке». В Гомельском районе пенсионерка погибла из-за обломков взорвавшегося газового баллона

Под Гомелем пенсионерка погибла из-за обломков взорвавшегося газового баллона.

Источник: Комсомольская правда

Под Гомелем пенсионерка погибла из-за обломков взорвавшегося газового баллона. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно предварительной информации, ночью 17 августа 2025 года в дачном кооперативе «Скиток-1» в Гомельской области на одном из участком загорелась деревянная постройка. Пенсионерка, которая находилась в доме, заметив пожар, вышла на улицу.

«Спустя короткое время в строении произошел взрыв газового баллона. Обломки металла нанесли женщине смертельные травмы», — привели подробности в СК.

Под Гомелем пенсионерка погибла из-за обломков взорвавшегося газового баллона. Фото: телеграм-канал СК Беларуси.

В ведомстве обратили внимание, что пустой незарегистрированный баллон пенсионеры хранили в хозяйственной постройке.

