В Колпинском районе Петербурга спустили на воду катамаран «Форт Шанец»

Торжественный спуск на воду пассажирского катамарана «Форт Шанец», созданного в соответствии с целями нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», прошел в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщили в районной администрации.
Пассажирский катамаран «Форт Шанец» — это шестое и завершающее судно в серии проекта «Котлин». Водный транспорт этой серии предназначен для скоростных перевозок пассажиров между центром Санкт-Петербурга и музейно-историческим парком «Остров фортов» в Кронштадте. Суда проекта «Котлин» способны проходить под мостами, обладают хорошими мореходными характеристиками и низким волнообразованием, что делает их удобными для использования в акватории Невы и Финского залива.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».
люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.