В Колпинском районе Петербурга спустили на воду катамаран «Форт Шанец»

Пассажирский катамаран «Форт Шанец» — это шестое и завершающее судно в серии проекта «Котлин». Водный транспорт этой серии предназначен для скоростных перевозок пассажиров между центром Санкт-Петербурга и музейно-историческим парком «Остров фортов» в Кронштадте. Суда проекта «Котлин» способны проходить под мостами, обладают хорошими мореходными характеристиками и низким волнообразованием, что делает их удобными для использования в акватории Невы и Финского залива.