Август с осенним характером: синоптики обещают дождливую погоду на этой неделе

«Календарное лето близится к своему завершению, и август постепенно приобретает осенние черты. Так, в ближайшие сутки (19 августа) в Беларуси на фоне области повышенного атмосферного давления сохранится преимущественно сухая погода. 20 августа (среда) на территорию нашей страны начнет смещаться атмосферный фронт с Балтийского моря, который обусловит ночью местами по северу, а днем во многих районах кратковременные дожди. В дневные часы местами прогремят грозы. 21 августа (четверг) под влиянием фронтального раздела в стране сохранится неустойчивая с дождями различной интенсивности погода. При активном развитии атмосферных процессов в ночные часы местами будут сильные осадки, в течение суток не исключены грозы. При этом ночные минимумы будут колебаться от плюс 6−8 до плюс 13−15 градусов тепла, а дневные максимумы окажутся в пределах от плюс 16−19 до плюс 25−28 градусов выше нуля», — рассказали в Белгидромете.