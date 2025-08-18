Август с осенним характером: синоптики обещают дождливую погоду на этой неделе

«Календарное лето близится к своему завершению, и август постепенно приобретает осенние черты. Так, в ближайшие сутки (19 августа) в Беларуси на фоне области повышенного атмосферного давления сохранится преимущественно сухая погода. 20 августа (среда) на территорию нашей страны начнет смещаться атмосферный фронт с Балтийского моря, который обусловит ночью местами по северу, а днем во многих районах кратковременные дожди. В дневные часы местами прогремят грозы. 21 августа (четверг) под влиянием фронтального раздела в стране сохранится неустойчивая с дождями различной интенсивности погода. При активном развитии атмосферных процессов в ночные часы местами будут сильные осадки, в течение суток не исключены грозы. При этом ночные минимумы будут колебаться от плюс 6−8 до плюс 13−15 градусов тепла, а дневные максимумы окажутся в пределах от плюс 16−19 до плюс 25−28 градусов выше нуля», — рассказали в Белгидромете.
Во вторник, 19 августа, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в некоторых районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8−13 градусов выше нуля, местами — плюс 6−7. Днем будет 19−25 градусов выше нуля.
Ночью в среду, 20 августа, кратковременные дожди пройдут местами по северу, днем дожди ожидаются на большей части территории страны. В дневные часы в некоторых районах возможны грозы. Ночью и утром местами вероятен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7−14 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 18 градусов по северу до плюс 28 градусов по юго-западу.
В четверг, 21 августа, ночью на большей части территории страны пройдут дожди, в некоторых районах — сильные. Днем местами по стране прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9−15 градусов тепла, по северо-западу — плюс 6−8. Днем будет 16−23 градуса выше нуля, по югу — до плюс 27.
«Согласно предварительным прогнозам, в дальнейшем (22−24 августа) не стоит далеко прятать зонтики, ведь в стране ожидается прохладная с дождями различной интенсивности погода. Фронтальные разделы продолжат поставлять новые порции осадков. Местами дожди будут сопровождаться грозами. При этом вслед за фронтальными разделами начнет поступать прохладная воздушная масса, температурный фон понизится и окажется на 1−5 градуса ниже средних многолетних значений. В ночные и утренние часы во влажном воздухе местами по стране будут непродолжительные туманы», — поделились прогнозом в Белгидромете.
На большей части территории страны в пятницу, 22 августа, будут идти дожди, местами возможны сильные. В некоторых районах — грозы. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 6 градусов по северу до плюс 15 градусов по юго-востоку. Днем будет 14−20 градусов тепла, в западных районах — до плюс 22.
В субботу, 23 августа, ночью местами по юго-востоку, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6−13 градусов тепла. Днем будет 15−22 градуса выше нуля.
В воскресенье, 24 августа, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5−12 градусов тепла, днем — плюс 14−20.