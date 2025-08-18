Чернышенко рассказал, сколько детей пойдут в школу 1 сентября

«Первого сентября в 40 тысяч школ по всей стране пойдут более 18 миллионов ребят, включая около 1,5 миллионов первоклассников. В 28 субъектах торжественно откроются 43 новые школы», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.