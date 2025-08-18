Чернышенко рассказал, сколько первоклассников пойдут в школы в 2025 году

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Около 1,5 миллиона первоклассников в этом учебном году пойдут в российские школы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Первого сентября в 40 тысяч школ по всей стране пойдут более 18 миллионов ребят, включая около 1,5 миллионов первоклассников. В 28 субъектах торжественно откроются 43 новые школы», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Чернышенко добавил, что при подготовке к началу учебного года особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности.
Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.Читать дальше