Прикамца будут судить за присвоение полутора миллионов рублей

Установлено, что в августе прошлого года фигурант устно договорился с мужем заявительницы, что поможет продать ее «Мазду-CХ5», а после успешной реализации машины должен будет передать вырученную сумму законному владельцу. У женщины не было оснований не доверять словам этого знакомого, так как раньше они с мужем уже обращались к нему с такой просьбой. Через некоторое время злоумышленник продал «Мазду», а полученные деньги не отдал собственнику машины, а использовал по своему усмотрению. Куединке был причинен материальный ущерб в размере 1,5 млн рублей.