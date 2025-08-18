Прикамца будут судить за присвоение полутора миллионов рублей

В Куеде завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Чернушинского городского округа. Мужчину обвиняют в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В январе в дежурную часть полиции поступило заявление 48-летней жительницы пос. Куеда: проживающий в Чернушке знакомый их семьи забрал ее машину для продажи, а вырученные деньги не отдал.
Установлено, что в августе прошлого года фигурант устно договорился с мужем заявительницы, что поможет продать ее «Мазду-CХ5», а после успешной реализации машины должен будет передать вырученную сумму законному владельцу. У женщины не было оснований не доверять словам этого знакомого, так как раньше они с мужем уже обращались к нему с такой просьбой. Через некоторое время злоумышленник продал «Мазду», а полученные деньги не отдал собственнику машины, а использовал по своему усмотрению. Куединке был причинен материальный ущерб в размере 1,5 млн рублей.
Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.