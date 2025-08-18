Башкирия стала одной из лучших по обнаружению рака кишечника на ранних стадиях

Башкирия оказалась в числе передовых регионов России благодаря программе «Скрининг колоректального рака». Благодаря этому болезнь теперь чаще выявляют вовремя. Если раньше диагностика на ранних этапах составляла 57%, то теперь этот показатель вырос до 74%. Эти цифры привел министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин во время совещания в ЦУРе.