Башкирия стала одной из лучших по обнаружению рака кишечника на ранних стадиях

Башкирия оказалась в числе передовых регионов России благодаря программе «Скрининг колоректального рака». Благодаря этому болезнь теперь чаще выявляют вовремя. Если раньше диагностика на ранних этапах составляла 57%, то теперь этот показатель вырос до 74%. Эти цифры привел министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин во время совещания в ЦУРе.
По его словам, в республике выстроена трехступенчатая система онкологической помощи. На первом этапе работают 61 онкокабинет, на втором — 13 центров амбулаторной помощи и отделение абдоминальной онкологии в первой горбольнице Стерлитамака, где могут принять до 70 пациентов. Самые сложные случаи лечат в республиканских клиниках с применением современных технологий.
По данным на начало июля, в Башкирии зарегистрировано больше 105 тысяч человек с онкологическими заболеваниями.
