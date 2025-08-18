Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больница в подмосковной Кашире получила новое оборудование

В учреждении появились высокочастотный электрохирургический аппарат и микрохирургическая система для офтальмологии.

Современное оборудование поступило в Каширскую центральную районную больницу при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

С начала года медучреждение получило девять единиц передовой медицинской аппаратуры. В частности, в больнице появилось новое силовое оборудование для травматологического отделения, высокочастотный электрохирургический аппарат и микрохирургическая система для офтальмологии.

«Новое оборудование значительно расширяет возможности врачей в диагностике и лечении пациентов, повышая эффективность и точность медицинских процедур», — поделились в администрации больницы.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.