Больница в подмосковной Кашире получила новое оборудование

Современное оборудование поступило в Каширскую центральную районную больницу при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
С начала года медучреждение получило девять единиц передовой медицинской аппаратуры. В частности, в больнице появилось новое силовое оборудование для травматологического отделения, высокочастотный электрохирургический аппарат и микрохирургическая система для офтальмологии.
«Новое оборудование значительно расширяет возможности врачей в диагностике и лечении пациентов, повышая эффективность и точность медицинских процедур», — поделились в администрации больницы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.