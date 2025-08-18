Ричмонд
Свыше 180 предпринимателей Омской области получили финансовую поддержку

Инструменты Национальной гарантийной системы помогают малому и среднему бизнесу получать доступ к заемному финансированию на льготной основе.

Источник: Национальные проекты России

Финансовая поддержка от Национальной гарантийной системы в первом полугодии 2025 года была выделена для 186 предпринимателей Омской области в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.

Инструменты Национальной гарантийной системы помогают малому и среднему бизнесу получать доступ к заемному финансированию на льготной основе. Благодаря им предприниматели Омской области смогли привлечь свыше 2 млрд рублей.

Оформить финансовую поддержку можно в Омском региональном фонде микрофинансирования, а также в Региональной гарантийной организации. Помимо этого, для предпринимателей со всей страны доступны сервисы Цифровой платформы МСП.РФ.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.