Свыше 180 предпринимателей Омской области получили финансовую поддержку

Финансовая поддержка от Национальной гарантийной системы в первом полугодии 2025 года была выделена для 186 предпринимателей Омской области в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
Инструменты Национальной гарантийной системы помогают малому и среднему бизнесу получать доступ к заемному финансированию на льготной основе. Благодаря им предприниматели Омской области смогли привлечь свыше 2 млрд рублей.
Оформить финансовую поддержку можно в Омском региональном фонде микрофинансирования, а также в Региональной гарантийной организации. Помимо этого, для предпринимателей со всей страны доступны сервисы Цифровой платформы МСП.РФ.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.