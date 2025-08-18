Президент России принял в Кремле врио губернатора Ростовской области

Особое внимание в рамках встречи уделили ситуации в агропромышленном комплексе. Неблагоприятные погодные условия уже два года приводят к снижению урожайности. В связи с этим говорили о необходимости продления льготных кредитов для аграриев. Также глава государства поручил рассмотреть варианты развития гидролесомелиорации.