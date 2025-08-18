Президент России принял в Кремле врио губернатора Ростовской области

Президент России Владимир Путин принял в Кремле врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Донской глава доложил о результатах, проблемах и приоритетных направлениях в развитии региона.
Особое внимание в рамках встречи уделили ситуации в агропромышленном комплексе. Неблагоприятные погодные условия уже два года приводят к снижению урожайности. В связи с этим говорили о необходимости продления льготных кредитов для аграриев. Также глава государства поручил рассмотреть варианты развития гидролесомелиорации.
Говорили об улучшениях в сфере здравоохранения: были открыты детский хирургический центр, инфекционная больница и дополнительные сосудистые центры. При этом Юрий Слюсарь отметил нехватку медицинских кадров, особенно в отдаленных районах Дона.
Обсуждались также перспективы развития промышленности региона. Юрий Слюсарь подчеркнул, что область — одна из лидеров по производству беспилотников в стране.
В транспортной сфере обратили внимание не завершение Ростовского транспортного кольца. 102 км построено, осталось 7,5 км Западной хорды. После этого новый дорожный объект объединит трассу М-4 «Дон» с направлением на Донбасс и выведет тысячи грузовиков из Ростова-на-Дону. Документы по этому проекту президент взял на личное рассмотрение.
Отдельной темой стала поддержка участников СВО и их семей. Сейчас в области действуют еще 75 региональных и муниципальных мер помощи. Например, в Ростове-на-Дону был запущен пилотный проект «одного окна». Владимир Путин подчеркнул, что подобные механизмы необходимо совершенствовать и тиражировать.
