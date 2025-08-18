В Самаре по поручению Ивана Носкова разработают программу «Школьный двор»

В Самаре в ближайшее время проведут инвентаризацию всех пришкольных территорий. Итогом этой работы станет создание программы «Школьный двор». Она будет рассчитана на 5−7 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Иван Носков.
«Надеюсь, программу развития школьных дворов в Самаре поддержат в правительстве региона», — сказал мэр.
Между тем, в областной столице завершается приемка школ к новому учебному году. В настоящее время положительное заключение о готовности к приему детей получили все 151 школа.
В субботу, 16 августа, Иван Носков лично проверил готовность школ № 91 и 119. Он убедился, что приемка там идет в штатном режиме. Не вызывает нареканий и подготовка этих учреждений к отопительному сезону. Глава Самары обсудил с директорами планы по благоустройству школьных дворов. В частности, по обустройству спортивных площадок с современным оборудованием.
«От всех руководителей образовательных учреждений жду уже в этом году качественные и интересные проекты по ремонту как внутри зданий, так и снаружи, комплексно. Обсуждайте обязательно их с учениками, ведь все что мы делаем, направлено на повышение интереса к образовательному процессу именно у них», — добавил Иван Носков.