В Самаре по поручению Ивана Носкова разработают программу «Школьный двор»

«От всех руководителей образовательных учреждений жду уже в этом году качественные и интересные проекты по ремонту как внутри зданий, так и снаружи, комплексно. Обсуждайте обязательно их с учениками, ведь все что мы делаем, направлено на повышение интереса к образовательному процессу именно у них», — добавил Иван Носков.