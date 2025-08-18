В Иркутске временно поменяются маршруты автобусов из-за строительных работ

— Это повлияет на работу автобусов № 4к, 4с и 35. Когда эти маршруты будут следовать в центр города, после Сарафановской они поедут по новому пути: сначала по улице Детская, затем по Напольной, а дальше — по своим обычным маршрутам, — уточнили в пресс-службе администрации.