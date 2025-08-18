Ричмонд
В Иркутске временно поменяются маршруты автобусов из-за строительных работ

На перекрестке улиц Сарафановская и Щедрина временно перекроют движение транспорта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 19 по 31 августа в предместье Рабочем пройдут работы по прокладке теплотрассы. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, из-за этого на перекрестке улиц Сарафановская и Щедрина временно перекроют движение транспорта.

— Это повлияет на работу автобусов № 4к, 4с и 35. Когда эти маршруты будут следовать в центр города, после Сарафановской они поедут по новому пути: сначала по улице Детская, затем по Напольной, а дальше — по своим обычным маршрутам, — уточнили в пресс-службе администрации.

Остановку «ул. Детская» временно перенесут. Вместо привычного места на Сарафановской, автобусы будут останавливаться около дома № 15 по улице Детской. Такие изменения продлятся до конца августа. Пассажирам стоит заранее планировать свои поездки и учитывать новые остановки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область заняла 13 место по числу высокооплачиваемых работников.