Чернышенко прокомментировал ситуацию с оплатой труда педагогов

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В новом учебном году стоит задача сделать оплату труда педагогов более справедливой и прозрачной, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«В новом учебном году стоит задача сделать оплату труда педагогов более справедливой и прозрачной», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Чернышенко добавил, что также необходимо оптимизировать штатные расписания.
По словам вице-премьера, в этом году педагогические вузы выпустили 40 тысяч специалистов, в России более 1 миллиона учителей.
Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.Читать дальше