Чернышенко прокомментировал ситуацию с оплатой труда педагогов

Чернышенко призвал сделать зарплаты педагогов более справедливыми.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В новом учебном году стоит задача сделать оплату труда педагогов более справедливой и прозрачной, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В новом учебном году стоит задача сделать оплату труда педагогов более справедливой и прозрачной», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.

Чернышенко добавил, что также необходимо оптимизировать штатные расписания.

По словам вице-премьера, в этом году педагогические вузы выпустили 40 тысяч специалистов, в России более 1 миллиона учителей.

