«Диагноз — “аллергическая реакция по типу отека Квинке”. Белоруска сделала уколы ботокса в лицо и шею на дому и начала задыхаться

Так, одна белоруска на дому у мастера делала уколы ботокса в лицо и шею. На пятый день после процедуры она почувствовала затруднение при глотании и жевании, нечеткость зрения, ощущение кома в горле, озноб, а также слабость, повышенную потливость и снижение мышечной силы в предплечьях и голенях. Прием антигистаминных препаратов не дал улучшения.