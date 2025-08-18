«Диагноз — “аллергическая реакция по типу отека Квинке”. Белоруска сделала уколы ботокса в лицо и шею на дому и начала задыхаться

Белоруска начала задыхаться и попала в больницу после уколов ботокса на дому. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В ведомстве заметили, что судебные медицинские экспертизы по фактам оказания бьюти-процедур стали поступать в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.
Так, одна белоруска на дому у мастера делала уколы ботокса в лицо и шею. На пятый день после процедуры она почувствовала затруднение при глотании и жевании, нечеткость зрения, ощущение кома в горле, озноб, а также слабость, повышенную потливость и снижение мышечной силы в предплечьях и голенях. Прием антигистаминных препаратов не дал улучшения.
«Процедура “откалывания ботокса” принесла незначительный кратковременный положительный эффект, но на следующий день женщина стала задыхаться и вызвала скорую помощь, которая с диагнозом “аллергическая реакция по типу отека Квинке” госпитализировала ее в больницу», — сообщили в ГКСЭ.
В пресс-службе добавили, что более двух недель женщина находилась на стационарном лечении. На момент осмотра, который проводил государственный медицинский судебный эксперт, через 2,5 месяца после первой процедуры, белоруска все еще жаловалась на мышечные боли в конечностях, повышенную усталость, общую слабость.
Еще одна белоруска сама обратилась в больницу после аналогичных процедур. Она также столкнулась с похожими симптомами. У нее был выраженный отек век, головная боль, онемение языка, нарушение зрения (двоение, расплывчатость предметов), головокружение, нарушение речи.
Судебные эксперты пришли к выводу, что в обоих случаях имеет место быть миастеническая реакция (перерасслабление мышц). В пресс-службе заметили: достоверно высказаться о ее причине не представилось возможным, так как к подобному могут привести разные группы причин: наследственные (аутоиммунные), инфекционно-токсические (алиментарные), обострение имеющихся заболеваний.
Ранее белоруска попала в больницу после самолечения иглоукалыванием: «Ранение обоих легких».
Тем временем в Гомельском районе пенсионерка погибла из-за обломков взорвавшегося газового баллона: «Пустой незарегистрированный баллон хранили в хозпостройке».
Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа, когда говорят «Пришел Спас — всему час».