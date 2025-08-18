Адаптирован ультразвук для «точечной» доставки лекарств при помощи наночастиц

Как обнаружили ученые, небольшие модификации в структуре этих нанокапсул, в том числе добавление в них небольших количеств сахара-сукрозы, позволяет передвигать эти наночастицы внутри организма пациента, а также заставлять их открываться и высвобождать свое содержимое под действием сконцентрированного пучка ультразвука. В прошлом, ученые уже пытались создавать подобные конструкции для доставки лекарств на базе перфторированных углеродов, однако их взаимодействия с ультразвуком вели к опасным побочным эффектам.