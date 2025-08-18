Стартовал прием заявок на Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие»

«С этого года программа Росмолодежи “Больше, чем путешествие” реализуется в рамках национального проекта “Молодежь и дети”, запущенного по поручению Президента Владимира Путина. Благодаря ей в познавательных поездках по регионам России уже побывали более 290 тысяч молодых людей. Всероссийская премия призвана поддержать тех, кто в рамках туристических программ знакомит с красотами и богатой историей России, вдохновляя на созидание на благо страны», — отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, слова которого привели в правительстве.