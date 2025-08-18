Стартовал прием заявок на Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие»

Прием заявок на Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие» стартовал 18 августа и продлится до 22 сентября. Мероприятие проводят при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщается на сайте правительства.
«С этого года программа Росмолодежи “Больше, чем путешествие” реализуется в рамках национального проекта “Молодежь и дети”, запущенного по поручению Президента Владимира Путина. Благодаря ей в познавательных поездках по регионам России уже побывали более 290 тысяч молодых людей. Всероссийская премия призвана поддержать тех, кто в рамках туристических программ знакомит с красотами и богатой историей России, вдохновляя на созидание на благо страны», — отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, слова которого привели в правительстве.
На премии представлено восемь номинаций: «Больше, чем тур», «Больше, чем экскурсия», «Больше, чем поход», «Больше, чем предприятие», «Больше, чем точка притяжения», «Больше, чем медиа», «Больше, чем регион» и «Больше, чем путешественник». Кроме того, предусмотрены специальные награды за особые достижения в таких сферах, как сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, инновационные подходы и доступный туризм для людей с ограниченными возможностями.
Узнать подробнее о премии и оставить заявку можно по ссылке. Победителей назовут на торжественной церемонии награждения в декабре.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.