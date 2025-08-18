В Матвеево-Курганском районе на Дону помогают родителям детей с ОВЗ

Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Матвеево-Курганского района Ростовской области внедрил услугу «Обеспечение кратковременного присмотра за детьми» для родителей детей с особенностями развития. Мера поддержки предоставляется в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Родители при необходимости могут оставить ребенка в центре, где он проведет досуг под присмотром специалистов. В текущем году работники центра оказали подобную помощь более 20 раз. Воспользоваться услугой можно не более трех раз в неделю, общая продолжительность — не более 120 минут в день.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.