В Матвеево-Курганском районе на Дону помогают родителям детей с ОВЗ

Родители при необходимости могут оставить ребенка в центре, где он проведет досуг под присмотром специалистов. В текущем году работники центра оказали подобную помощь более 20 раз. Воспользоваться услугой можно не более трех раз в неделю, общая продолжительность — не более 120 минут в день.