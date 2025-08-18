Новый спорткомплекс начал работать в Невском районе Санкт-Петербурга

В двухэтажном здании обустроены два катка с искусственным льдом, трибуны для 500 зрителей с учетом мест для маломобильных посетителей. На льду будут тренироваться ученики хоккейной школы и школы фигурного катания. Также в комплексе планируется проводить турниры и массовые катания на коньках.