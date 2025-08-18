Новый спорткомплекс начал работать в Невском районе Санкт-Петербурга

Спортивный комплекс «Нева-Арена», построенный в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», начал работать в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили в городском комитете по инвестициям.
В двухэтажном здании обустроены два катка с искусственным льдом, трибуны для 500 зрителей с учетом мест для маломобильных посетителей. На льду будут тренироваться ученики хоккейной школы и школы фигурного катания. Также в комплексе планируется проводить турниры и массовые катания на коньках.
Помимо этого, для посетителей «Нева-Арены» работают залы общефизической подготовки и хореографии, тренажерный зал с зоной кроссфит, многофункциональная аналитическая зона техники катания и броска. Также есть медицинский кабинет, кафе, доступна услуга по заточке коньков.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.