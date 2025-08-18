В Краснодаре изменили время работы семи трамвайных маршрутов

Трамвай № 2 будет уходит от ул. Декабристов в 21:10, от ул. Индустриальной — в 21:15. По маршруту № 3 последний состав отправится от Западного депо в 21:09 и от Декабристов в 22:00.
На линии № 6 движение завершается в 20:58 из Юбилейного микрорайона и в 21:32 от ул. Димитрова, а на маршруте № 7 — в 20:52 от Западного депо и в 21:45 от ул. Димитрова.
Трамвай № 11 уходит в 21:34 из Юбилейного и в 22:10 от ж/д вокзала. По маршруту № 15 последние рейсы назначены на 20:44 от вокзала и 21:17 от ул. Петра Метальникова.
На № 21 движение завершается в 20:23 из Юбилейного микрорайона и в 21:30 от Петра Метальникова.