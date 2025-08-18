Ричмонд
Экономика Молдовы летит в пропасть: Экспорт товаров сокращается уже два года — а власти рапортуют об мнимых «успехах», ничего больше не делая

Молдавскую экономику уже не ждёт ничего хорошего.

Источник: Комсомольская правда

Экспорт продолжает падать.

В июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года экспорт товаров из Молдовы сократился практически на 7%.

Экспорт в РФ сократился на 13,4%, в Беларусь — на 26%, в Казахстан — в 5 раз, пишет logos-pres.md.

Последним прогнозом Минэкономразвития предусмотрено, что в целом по году будет рост экспорта на 8%. Однако это предсказание пока не находит подтверждения и вряд ли будет осуществлено, отмечает источник.

В целом экспорт сокращается уже 26 месяцев. К первому полугодию 2025 года он снизился на 30%.

