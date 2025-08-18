Экономика Молдовы летит в пропасть: Экспорт товаров сокращается уже два года — а власти рапортуют об мнимых «успехах», ничего больше не делая

Экспорт продолжает падать.
В июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года экспорт товаров из Молдовы сократился практически на 7%.
Экспорт в РФ сократился на 13,4%, в Беларусь — на 26%, в Казахстан — в 5 раз, пишет logos-pres.md.
Последним прогнозом Минэкономразвития предусмотрено, что в целом по году будет рост экспорта на 8%. Однако это предсказание пока не находит подтверждения и вряд ли будет осуществлено, отмечает источник.
В целом экспорт сокращается уже 26 месяцев. К первому полугодию 2025 года он снизился на 30%.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Санду зовет детей в Молдову, на каникулы к бабушкам и дедушкам: «Президент явно переоценила свой вклад в сохранение мира, потому что более острой ситуации, близкой к раздору, не было с 1992 года» — эксперты.
На Конгрессе диаспоры, который открылся в Кишиневе, президент Молдовы Майя Санду сделала интересное заявление (далее…).
Тайна двух президентов: о чем Путин и Трамп договорились на Аляске.
Путин и Трамп умолчали, о чем договорились на Аляске (далее…).
Граждан Молдовы, живущих в России, лишили права участвовать в выборах: Диаспора ищет средства для отправки соотечественников на голосование.
В России всего два участка на полмиллиона избирателей (далее…).