В Пскове спасли от разрушения памятник героям Первой мировой войны

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Памятник героям Первой мировой войны в Пскове спасли от разрушения, дефекты его фундамента устранены, сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
«Слушатель позвонил в эфир радио Sputnik: разрушается памятник героям Первой мировой в Пскове… Проверили. Обнаружили дефекты в фундаменте», — написал Мединский в своем Telegram-канале.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оперативно пообещал устранить проблему, добавил Мединский.
«Теперь все в порядке (судя по свежему фото)», — отметил помощник президента.
Памятник был установлен РВИО в 2014 году, к 100-летию начала Первой мировой войны. На памятнике изображен идущий в атаку солдат, а за его спиной — знамя Псковского пехотного полка, героически сражавшегося в 1914—1917 годах.