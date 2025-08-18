Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти не нашли проектировщика для новой улицы в Калининграде

Она должна соединить ул. Ген. Буткова и наб. Петра Великого.

Власти Калининграда не нашли подрядчика для разработки проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающего «Строительство улицы местного значения на участке от ул. Ген. Буткова до наб. Петра Великого». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

За работы власти готовы были заплатить максимум 500 тыс. рублей. Источник финансирования — бюджет Калининграда. Заявки на участие в торгах принимали с 8 по 18 августа. За это время не было подано ни одной заявки.

Заказчик — комитет городского развития и цифровизации администрации Калининграда. Основание для выдачи задания — приказ министерства градостроительной политики Калининградской области от 18.07.2025. Ориентировочная общая площадь проектируемой территории — 1 га. Основные характеристики планируемых к размещению объектов капитального строительства определяются в процессе подготовки документации по планировке территории.