Рейсы из Перми в Минеральные Воды будут выполняться до весны 2026 года

Авиакомпания «Азимут» приняла решение продолжить выполнение рейсов из Перми в Минеральные Воды до конца марта 2026 года.
Текущая программа завершится 24 октября 2025 года, а уже с 28 октября начнет действовать новая — она продлится до 27 марта следующего года.
Также с конца октября увеличится частота полетов: самолеты будут отправляться два раза в неделю. Обслуживать маршрут, как и раньше, будут воздушные суда Superjet.
Ранее «Комсомолка» писала, что Жители Перми с ноября 2025 года смогут отправиться в Таиланд без пересадок. Прямые перелеты стартуют 8 ноября и будут доступны до 1 мая следующего года. Самолеты планируют отправлять один раз в 12 дней.