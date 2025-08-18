Ричмонд
Рейсы из Перми в Минеральные Воды будут выполняться до весны 2026 года

С 28 октября начнет действовать новая полетная программа.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «Азимут» приняла решение продолжить выполнение рейсов из Перми в Минеральные Воды до конца марта 2026 года.

Текущая программа завершится 24 октября 2025 года, а уже с 28 октября начнет действовать новая — она продлится до 27 марта следующего года.

Также с конца октября увеличится частота полетов: самолеты будут отправляться два раза в неделю. Обслуживать маршрут, как и раньше, будут воздушные суда Superjet.

Ранее «Комсомолка» писала, что Жители Перми с ноября 2025 года смогут отправиться в Таиланд без пересадок. Прямые перелеты стартуют 8 ноября и будут доступны до 1 мая следующего года. Самолеты планируют отправлять один раз в 12 дней.