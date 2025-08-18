Ричмонд
Эпидемиологи сказали, в каком районе Беларуси были найдены ягоды с радиацией

В Беларуси эпидемиологи обнаружили ягоды с радиацией.

Источник: Комсомольская правда

Эпидемиологи сказали, в каком районе Беларуси были найдены ягоды с радиацией. Подробности привели в пресс-службе Рогачевского районного центра гигиены и эпидемиологии.

В ведомстве отметили, что в течение 2025 года лабораторией санитарно-химических и токсикологических методов исследований государственного учреждения «Рогачевский районный центр гигиены и эпидемиологии» проводились исследования свежих лисичек, лесной земляники, черники, березового сока.

Согласно данным, превышение в 1,5 раза (при норме 160 Бк/кг было 249,3 Бк/кг) содержания цезия-137 было установлено в одной пробе черники из населенного пункта Тощица Могилевской области.

