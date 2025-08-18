Эпидемиологи сказали, в каком районе Беларуси были найдены ягоды с радиацией. Подробности привели в пресс-службе Рогачевского районного центра гигиены и эпидемиологии.
В ведомстве отметили, что в течение 2025 года лабораторией санитарно-химических и токсикологических методов исследований государственного учреждения «Рогачевский районный центр гигиены и эпидемиологии» проводились исследования свежих лисичек, лесной земляники, черники, березового сока.
Согласно данным, превышение в 1,5 раза (при норме 160 Бк/кг было 249,3 Бк/кг) содержания цезия-137 было установлено в одной пробе черники из населенного пункта Тощица Могилевской области.
Тем временем директор белорусского завода составил рейтинг растительных масел по их пользе: «Подсолнечное только на третьей ступеньке».
Кроме того, мы собрали, что можно и нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа, когда говорят «Пришел Спас — всему час».
А еще «Гордорстрой» назвал участки постоянного подтопления в Минске, с которыми разберутся к середине 2026 года.