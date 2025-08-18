В Омской области установили четыре новых котельных

В селе Добровольск котельная блочно-модульная, работает на угольном топливе. Как сообщил в своем телеграм-канале региональный министр энергетики Владимир Шнипко, на эти цели из бюджета было направлено 25 млн рублей. Мощность новой котельной — 1,8 МВт, этого достаточно для бесперебойного теплоснабжения социальных объектов и жилых домов села.