В Омской области установили четыре новых котельных

В преддверии нового отопительного сезона в нескольких районах Омской области появились четыре новых котельных. Теплоисточники установлены в селе Добровольск Русско-Полянского района и Кормиловке.
В селе Добровольск котельная блочно-модульная, работает на угольном топливе. Как сообщил в своем телеграм-канале региональный министр энергетики Владимир Шнипко, на эти цели из бюджета было направлено 25 млн рублей. Мощность новой котельной — 1,8 МВт, этого достаточно для бесперебойного теплоснабжения социальных объектов и жилых домов села.
В рабочем поселке Кормиловка установлены три блочно-модульных котельных и три уличных газовых термоблока. В настоящий момент теплоисточники подключают к инженерным сетям.