Григорий Нестеров признан «Супер-дедушкой» Нижнего Новгорода

Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики города.
Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Владимир Анисимов отметил, что конкурс проводится уже второй год подряд и вызвал интерес не только среди пожилых участников, но и у жителей разных возрастов. В этом году мероприятие прошло в парке имени А. С. Пушкина в рамках праздника «Веселый Нижний» и собрало более 500 зрителей. В конкурсе участвовали дедушки из всех районов города, которых активно поддерживали семьи — как дети, так и взрослые. По словам Анисимова, событие стало ярким семейным праздником, пропагандирующим традиционные ценности.
Директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян напомнил, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил 2025−2030 годы Пятилетием семьи, и подобные проекты являются частью социальной политики региона. Он поблагодарил главу города Юрия Шалабаева за поддержку таких инициатив и подчеркнул важность присутствия на конкурсе целых семей, что отражает преемственность поколений. В отборе участников большую роль сыграли территориальные общественные самоуправления и соседские центры.
Как рассказала директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» Оксана Дектерева, в конкурсе соревнуются самые активные дедушки из всех районов, демонстрируя смекалку и творческие умения. Помимо мастерства, учитывается поддержка семей и окружающих.
Старейшим участником в этом году стал 97-летний Борис Луковников из Сормовского района, у которого двое детей и четверо внуков. Он активно занимается рыбалкой и зимой ходит на лыжах, что, по его мнению, помогает поддерживать здоровье.
Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко отметил, что участники проявили творческий подход — читали стихи, пели и танцевали, показывая, что возраст определяется не годами, а душевным состоянием. Особую радость вызвала поддержка внуков и всей семьи, что создало атмосферу единства поколений.
Победителей конкурса оценивали совместно с прошлогодним победителем Александром Ширяевым, который подчеркнул важность жизнелюбия и активности в любом возрасте, а также семейной поддержки.
В рамках мероприятия зрители наслаждались концертной программой, участвовали в мастер-классах, в том числе по фланкировке казачьей шашкой, и в конкурсе рисунков на асфальте, где дети проявили любовь к родному городу.
Победители в номинациях:
- Самый мужественный — Андрей Митяков (Ленинский район).
- Самый спортивный — Анатолий Глотов (Советский район).
- Самый артистичный — Вячеслав Ярансков (Автозаводский район).
- Самый веселый — Владимир Крупин (Канавинский район).
- Самый энергичный — Григорий Нестеров (Приокский район).
- Самый добрый — Анатолий Неклюдов (Московский район).
- Самый музыкальный — Вячеслав Зубатов (Нижегородский район).
- Самый мудрый — Борис Луковников (Сормовский район).