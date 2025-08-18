Ричмонд
Григорий Нестеров признан «Супер-дедушкой» Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде определили победителя конкурса «Супер-дедушка-2025». Им стал Григорий Нестеров из Приокского района — опытный инструктор по спортивному туризму, отец четверых детей и дедушка пятерых внуков.

Источник: предоставлено администрацией Нижнего Новгорода

Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики города.

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Владимир Анисимов отметил, что конкурс проводится уже второй год подряд и вызвал интерес не только среди пожилых участников, но и у жителей разных возрастов. В этом году мероприятие прошло в парке имени А. С. Пушкина в рамках праздника «Веселый Нижний» и собрало более 500 зрителей. В конкурсе участвовали дедушки из всех районов города, которых активно поддерживали семьи — как дети, так и взрослые. По словам Анисимова, событие стало ярким семейным праздником, пропагандирующим традиционные ценности.

Директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян напомнил, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил 2025−2030 годы Пятилетием семьи, и подобные проекты являются частью социальной политики региона. Он поблагодарил главу города Юрия Шалабаева за поддержку таких инициатив и подчеркнул важность присутствия на конкурсе целых семей, что отражает преемственность поколений. В отборе участников большую роль сыграли территориальные общественные самоуправления и соседские центры.

Как рассказала директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» Оксана Дектерева, в конкурсе соревнуются самые активные дедушки из всех районов, демонстрируя смекалку и творческие умения. Помимо мастерства, учитывается поддержка семей и окружающих.

Старейшим участником в этом году стал 97-летний Борис Луковников из Сормовского района, у которого двое детей и четверо внуков. Он активно занимается рыбалкой и зимой ходит на лыжах, что, по его мнению, помогает поддерживать здоровье.

Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко отметил, что участники проявили творческий подход — читали стихи, пели и танцевали, показывая, что возраст определяется не годами, а душевным состоянием. Особую радость вызвала поддержка внуков и всей семьи, что создало атмосферу единства поколений.

Победителей конкурса оценивали совместно с прошлогодним победителем Александром Ширяевым, который подчеркнул важность жизнелюбия и активности в любом возрасте, а также семейной поддержки.

В рамках мероприятия зрители наслаждались концертной программой, участвовали в мастер-классах, в том числе по фланкировке казачьей шашкой, и в конкурсе рисунков на асфальте, где дети проявили любовь к родному городу.

Победители в номинациях:

  • Самый мужественный — Андрей Митяков (Ленинский район).
  • Самый спортивный — Анатолий Глотов (Советский район).
  • Самый артистичный — Вячеслав Ярансков (Автозаводский район).
  • Самый веселый — Владимир Крупин (Канавинский район).
  • Самый энергичный — Григорий Нестеров (Приокский район).
  • Самый добрый — Анатолий Неклюдов (Московский район).
  • Самый музыкальный — Вячеслав Зубатов (Нижегородский район).
  • Самый мудрый — Борис Луковников (Сормовский район).

